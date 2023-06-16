eş durumu tayin

Merhaba arkadaşlar, ben ağustostaki özür grubu ataması için başvuru yapmak istiyorum. Eşim merkez ofisi İstanbulda bulunan bir yerde evden çalışıyor. Onun çalışıyor göründüğü ilçe ile benim şu an görev yaptığım okul farklı ilçeler bu sayede eş özrüm oluşuyor. Tercih döneminde de hem onun çalıştığı ilçeye hem de ikametgahının olduğu ilçedeki okulları tercih edebiliyorum. Sorum şu ki eğer eşim ikametini şehir dışında bir yere alırsa aynı mantıkla o ilçedeki okullar bana açılır mı? Sonuç olarak onun çalışıyor göründüğü ilçe istanbulda olmaya devam edecek bu durum il dışına gitmeye engel oluşturur mu? İl değiştiği için farklı bir durum mu oluşuyor?

Cevaplayacaklara çok teşekkür ederim.