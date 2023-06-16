Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 15:24
Maaş farkı
Arkadaslar masslarımız 28-30 bin civarı olursa maas farkımız ne yatar ??

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 15:29
5-5,5 gibi alırsın kıdeme göre az bişey artar ya da azalır

1684
Aday Memur
16 Haziran 2023 15:30

28-30 dan şuan aldığını çıkar çıkan sonucu 30 a böl 14 le çarp


Denizyigit7621
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:44
Bu soruyu soruyorsan gerçekten o maaşı hak etmiyorsun matematiğin yokmu temmuz maaşını hazirandan cikar ikiye böl bulursun cidden yazik

Ankaralımemur41
Aday Memur
16 Haziran 2023 19:08
Şuanki maaşına net nekadar ekleme olursa onun yarısı kadar maaş farkı alırsın

rasim1903
Aday Memur
16 Haziran 2023 19:43
28 30 bin olur mu acaba ? Hiç umudum yok usta

Bybamsı
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:21
Gelin geldide Le le çalması kaldıydı!!!
Toplam 6 mesaj

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