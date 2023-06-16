Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Haziran 2023 15:31
Yeni İllerde Görev Yapacak Memurlar

Bazı ilçelerin il yapılacağı konuşuluyor. Büyük şehirlerden kopan bu iller nüfusları yüzünden büyükşehir olamayacak. Böylelikle verilen 5 kuruş büyükşehir tazminatı da buhar olacak.

Muhtemelen gelecekte verilmesi düşünülen kira yardımından da pahalı büyük şehirde yaşamasına rağmen faydalanamayacaklar. Hahahahdjs

Acaba başka ne gibi hak kayıplarına maruz kalacaklar

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