İtirazım var-(Bayram ikramiyesi, giyim, yemek, yol ücreti istiyorum)

--Memur dediğin çalışanın bayramı yok mu?, memur adam çoluk çocuğuna bayramda yeni papuç ve asbap almıyor mu? Evine bayram şekeri almıyor mu? Kurban kesmiyor mu? ailesinin yanına gitmiyor mu? Evine masraf yapmıyor mu? Neden memur dışlanıyor ve bayram ikramiyesi almıyor? İşçi ve emekliyi memurdan özel kılan ne? İtirazım var bende bayram ikramiyesi istiyorum.

-- Memur adam ulaşıma para harcamıyor mu? aldığı yakıt bedava da işçi parayla mı alıyor? İtirazım var

-- Memur yemek yemiyor mu? neden memura yemek yardımı yok? itirazım var

-- Memur giyinmiyor, memura giyim yardımı yok. İtirazım var

-- Memur kamu hizmeti görüyor ve yıllarını bu işe veriyor. Bir kez olsun memur ikramiye hak etmiyor mu? İtirazım var.

Bu ayrım neden memur neden dışlanmış ve hakları verilmiyor? İtiraz ediyorum bu ücretlendirme sistemi değişmeli, memur arka plana atılmamalıdır. Yıllardır memur mağdur olmaktadır. Memur asgari ücretliye döndü. Memura sahip çıkın haklarını verin.