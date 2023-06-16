Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Haziran 2023 15:35
Uzman yardımcılığı mı öğretmenlik mi?

Ankara ya lise branş öğretmeni olarak atandim ve ösym uzman yardımcılığınada gircem.. sizce hangisi daha iyi avantajlıdır?( Dil puanım var dil açısından sorun yok )


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
16 Haziran 2023 16:04
Tabiki uzman yardımcılığı sorulur mu

ahmetcanyildirim93
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:20

Uzman yardımcılığı bence

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