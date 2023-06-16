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Editörler : Lanet


16 Haziran 2023 15:39
Mobil klimalar hakkında tavsiye

Sıcak bir güney doğu şehrinde görev yapıyorum. Tayinden dolayı kısa süre için duvar kliması alip duvar delme, hat çekme, taşınınca sök tak vs işlemleri gözümü korkutuyor. Arçelik, airfel gibi markalarin portatif(mobil) klimalarini gördüm. Camdan borusunu felan sarkıyormuş motoru direkt içindeymiş. Bu klimalar verimli mi? 45 dereceyi yazın gören bir yerde soğutur mu?

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