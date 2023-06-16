KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Haziran 2023 16:00
tkgm kpss 2021 sorunsalı Yardım!

tkgm mühendis sözleşmeli personel alımına çıkıyor.2021 veya 2022 kpss puanı ile alım yapmaya çalışıyorlar. ilgili personel birime 2021 kpss puanı ile alım yapılamayacağını belirttik fakat o birimdekiler mevzuatta bir engel olmadığını ısrarla belirtiyor.Kanunlara,mevzuata hakim kişiler yardımcı olabilir mi lütfen hakkımız yenmeye çalışılıyor


Yerlimühendis
16 Haziran 2023 16:31
Telegramda kamu mühendisleri platformu var oraya bildirebilirsiniz yada odalarla iletişime gecebilirsiniz.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.DSİ yedeklerKamu mühendis temmuz zammıBahçelievler Belediye Başkanlığı İİBF'den Alım YapıyorKit personelliğinden 657 ye geçiş2023 temmuz merkezi atamaNeden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsunTekuzem hk.DSİ Mühendis Maaşları

Sözlük

kilimanjaro 1 şu an çalan şarkı 5 kırkını geçtiği halde evlenmeyen erkek 4 okul hayatınız boyunca kaç kere zayıf not aldınız 3 sözlükte yalnız kalmak 2 bayandan temiz araba 1 kütahya 1 kalite yaşam tarzıdır 2 anlatım bozukluğu 1 dertli 2

Son Haberler

Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonu: 4 tutuklamaIsparta'daki ev yangınında 1 kişi öldü24 yaşındaki kadın avukatı öldüren zanlı tutuklandıSağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurası yayımladıAfyonkarahisar'da belde belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor