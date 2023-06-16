Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 16:05
Atama mazeret dilekçesi kaç günde pbsde gözüküyor
Salı dilekçe verdim daha pbsde gözükmüyor, daireye sorduk daha bize düşmemiş dediler kaç güne düşüyor

amazon55
Memur
16 Haziran 2023 17:02
Senin ki daha çok yeni. Ben birimime 26 Mayısta vermiştim, il personelde 29 mayısta daireye göndermiş ama halen pbs'ye düşmemiş dilekçem. Dün PBS iletişim formundan başvurumun durumunu sordum, bakalım cevap verecekler mi?

Savanara
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:05
Benim il.ayni gün gönderdi daireye
amazon55, 6 saat önce
Senin ki daha çok yeni. Ben birimime 26 Mayısta vermiştim, il personelde 29 mayısta daireye göndermiş ama halen pbs'ye düşmemiş dilekçem. Dün PBS iletişim formundan başvurumun durumunu sordum, bakalım cevap verecekler mi?

Savanara
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:17
..
Savanara, 6 saat önce
Benim il.ayni gün gönderdi daireye

polis3368
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:21

Daireyi ara sır kardeşim.


Savanara
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:22
Burda verenlere soruyoruz daire açsa sorarız zaten
polis3368, 5 saat önce

Daireyi ara sır kardeşim.


Hayalci99
Memur
16 Haziran 2023 18:47

Yoğunluğuna göre, dilekçe durumuna göre, önem aciliyetine göre düşme süresi değişiyor. Bu sene deprem nedeniyle süre konusu çok değişti.

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