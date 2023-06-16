Atama mazeret dilekçesi kaç günde pbsde gözüküyor

Senin ki daha çok yeni. Ben birimime 26 Mayısta vermiştim, il personelde 29 mayısta daireye göndermiş ama halen pbs'ye düşmemiş dilekçem. Dün PBS iletişim formundan başvurumun durumunu sordum, bakalım cevap verecekler mi?

Senin ki daha çok yeni. Ben birimime 26 Mayısta vermiştim, il personelde 29 mayısta daireye göndermiş ama halen pbs'ye düşmemiş dilekçem. Dün PBS iletişim formundan başvurumun durumunu sordum, bakalım cevap verecekler mi?