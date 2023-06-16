Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


16 Haziran 2023 16:28
il özel idare

arkadaşlar il özel idarelerde çalışan arkadaşlarımdan

- bayram ikramiyesi var mı?

- sds ortalama ne kadar (özellikle bartın)

- belediyelerdeki gibi siyasi baskı var mı?

- il özel idare çalışanı varsa tekniker vs. teknik personel benimle iletişime geçebilirse çok memnun kalırım .

Teşekkürler.

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