KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Haziran 2023 16:30
4bli bakanlığa atanan Koruma ve Güvenlik Görevlisi hakları nelerdir

Yeni bakanlığa atandım bugün evrak teslim ettim. ama ordaki güvenlikler hep kamu işçisiymiş. biz 4b li olduğumuz için memur diye mi geçiyor öyle ise çalışma haklarım nelerdir. çalışma saatleri izinler vs. onlarla aynı olacağım. bilgisi olan var mı ?

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