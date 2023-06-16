30.dönem pomem

Arkadaşlar merhaba ben parayı yatırdım son tarih tarih srkiz hazirandi ama hala açıklanmadı nerede olacağı sınavın ve parkurun acaba ben mi bulamadım yardımcı olur musunuz

Arkadaşlar merhaba ben parayı yatırdım son tarih tarih srkiz hazirandi ama hala açıklanmadı nerede olacağı sınavın ve parkurun acaba ben mi bulamadım yardımcı olur musunuz