Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 16:52
2. Şarka giden kaç yıl eksik yapicak

Bilgisi olan yazabilirmi


albatros361
Aday Memur
16 Haziran 2023 16:55

2.sarka giden son yönetmelige göre 4 yillik yerde 2 yıl yapacak.3 yil ve 2 yil olan yerlerde de 2 yi


albatros361
Aday Memur
16 Haziran 2023 16:56

5 yil olan yerler 3 yil,6 yil olan yerler 4 yıl yapacak 2.sarka gidiyorsa tabi

Toplam 2 mesaj

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