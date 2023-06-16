İlişik kesildikten sonra yolluk tahmini nezaman yatar ?

Saymanlık tarafından Ödeme Emrine gerek kalmaksızın direkt yatırılır diye bir ibare var bu durumla alakalı ama bazı yerlerin iş ve işleyişinden dolayı birkaç günü bulabiliyor.

Saymanlık tarafından Ödeme Emrine gerek kalmaksızın direkt yatırılır diye bir ibare var bu durumla alakalı ama bazı yerlerin iş ve işleyişinden dolayı birkaç günü bulabiliyor.