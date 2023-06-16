Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2023 17:25
Cte tayin 2023
Merhaba nas tayinleri ile ilgili kesin bilgisi olan varmı?

simmeranya
Aday Memur
16 Haziran 2023 17:35
Akşam

Mehmet4807
16 Haziran 2023 17:53
Sağlık Bakanlığında çalışan eşimi yanıma getirebilir miyim ikimiz de yeni kadroluyuz? Lütfen bilen birisi yazsin.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kredi kartı-adalet çalışanlarıZabıt katibi silah alabilir minas tayini açıklaması haftaya mı ertelenecekAdliyedeki komik maaşlarAdalet Bakanlığı tayin sorunsalıAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır En Düşük Memur Maaşı 25.300?1 yıl dolmadan eş tayini olur mu? Adalet Bakanlığı ve cte den jiletli saldırı ile ilgil kınama bekliyoruz..Deprem Tazminatı Alan ?

Sözlük

kilimanjaro 1 şu an çalan şarkı 5 kırkını geçtiği halde evlenmeyen erkek 4 okul hayatınız boyunca kaç kere zayıf not aldınız 3 sözlükte yalnız kalmak 2 bayandan temiz araba 1 kütahya 1 kalite yaşam tarzıdır 2 anlatım bozukluğu 1 dertli 2

Son Haberler

Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonu: 4 tutuklamaIsparta'daki ev yangınında 1 kişi öldü24 yaşındaki kadın avukatı öldüren zanlı tutuklandıSağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurası yayımladıAfyonkarahisar'da belde belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor