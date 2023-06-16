Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


16 Haziran 2023 17:27
eş durumu mazereti ortadan kalkarsa???

3 yıl önce eş durumu tayini ile eşimin yanına geldim. Ben Tarım bakanlığı, eşim sağlık bakanlığı personeli. Eşimin istifa etmesi durumunda mazeret ortadan kalktığı için eski işyerime gönderilme gibi bir durum olur mu?

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