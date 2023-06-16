Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Haziran 2023 17:40
İl içi

Arkadaşlar merhaba size bir soru sormak istedim 2017 de ilçeye atandım. 2021 şubat ayında annemin hastalığı nedeniyle özür grubundan ile (merkeze) atandım.Şimdi il içi yapmak istiyorum. 2.5 yıl oldu bu okulumda .İl içi hakkım var mı teşekkürler


1Alyaedebiyat3
Aday Memur
16 Haziran 2023 18:01

Var mı cevap verecek ,eğer yoksa proje okullarını tercih edecem günü geçmeden teşekkürler


ANTEROS
Aday Memur
16 Haziran 2023 18:50
Hayır hocam aynı okulda 3 yıl dolması lazım

1Alyaedebiyat3
Aday Memur
16 Haziran 2023 18:58

Teşekkür ederim hocam il meb yapabilirsin dedi ,sonra bilmiyorum dedi özür grubu olduğu için kafam karıştı hocamı bilemedim

ANTEROS, 4 saat önce
Hayır hocam aynı okulda 3 yıl dolması lazım

hugo.almeida
Müsteşar
16 Haziran 2023 19:18

Eylül 30'a göre hesap yapın. Belki kurtarır.


ANTEROS
Aday Memur
16 Haziran 2023 19:25
Hocam klavuzu bekleyin bazen 31 Aralık bazen 30 Eylül hesabı yapılır
1Alyaedebiyat3, 4 saat önce

Teşekkür ederim hocam il meb yapabilirsin dedi ,sonra bilmiyorum dedi özür grubu olduğu için kafam karıştı hocamı bilemedim

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