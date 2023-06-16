Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


16 Haziran 2023 18:27
Teknik Hizmetler Sınıfı

Merhaba mühendislik mezunuyum valilikte teknik hizmetler sınıfında kadrolu programcı ünvanıyla çalışıyorum yeni memurum sorunum şu yanımda işi bilen geçici görevle gelmiş polis memurları vardı onları tekrar emniyete çektiler bundan dolayı işler bana kaldı ve her şeye hakim değilim bundan dolayı bir teknik kablo çekme işi gibi vali yrd odasına bir şeyler yapılacak denilip beceremezsem bu durumda bu personel bu işlere hakim değil denilip beni teknik sınıftan alarak büro işleri gibi şoförlük gibi ya da başka bir hizmet sınıfında olan bir işe verebilirler mi verirlerse yargı yoluna mı gidilir ne yapılır

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