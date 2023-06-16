Deprem Tazminatı Temmuzda Bitiyor Mu ?

Uzatilma gibi bir durum var mı peki ? Çünkü oradaki zor şartlar hala devam ediyor ve oturulacak sağlam ev sayısı çok az, olanlarında kiraları çok pahalı. En azından tokiler inşaatlar yapılana kadar bu tazminat desteği devam etmeli

Uzatilma gibi bir durum var mı peki ? Çünkü oradaki zor şartlar hala devam ediyor ve oturulacak sağlam ev sayısı çok az, olanlarında kiraları çok pahalı. En azından tokiler inşaatlar yapılana kadar bu tazminat desteği devam etmeli