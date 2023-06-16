Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 18:58
Deprem Tazminatı Temmuzda Bitiyor Mu ?
6 ay boyunca ödenen deprem tazminatı temmuz ayında bitecek mi yoksa devam edecek mi ?

İmpartant
Aday Memur
16 Haziran 2023 18:59

Ağustos son


Bozkurtman
Aday Memur
16 Haziran 2023 19:03
Uzatilma gibi bir durum var mı peki ? Çünkü oradaki zor şartlar hala devam ediyor ve oturulacak sağlam ev sayısı çok az, olanlarında kiraları çok pahalı. En azından tokiler inşaatlar yapılana kadar bu tazminat desteği devam etmeli
İmpartant, 4 saat önce

Ağustos son

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