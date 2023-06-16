zam beklentisi ve aile psikolojisi üzerine..

evet

hız kesmeyen yüksek enflasyon ile alım gücü eridi ve maaşlar resmen kuşa döndü.

işçilere yapılan ve işçileri bile şaşırtan çok yüksek SEÇİM ZAMMI ile memur maaşları iyice acınacak şekilde çok gerilerde kaldı.

hiçbir VASFI OLMAYAN bir ilkokul mezunu doçentlerden yüksek maaş alıyor artık.

ama bu da YETMEDİ ve temmuz'da işçilere bir yüzde 15 zam daha yapıldı.

artık kurum müdürleri odasına paspas çeken işçi kadar alırsa ŞÜKREDECEK.

ne güzel adalet, ne güzel bir düzen değil mi?

üstelik memur bu berbat durumda iken en az 30.000 liraya güncellenmesi gereken vaadi geçtik, 22.000 lirayı müjde diye hâlâ endişeyle bekliyor !!!

üstelik en düşük memur maaşının hükümetin kaç lira kabul edip 22.000 liraya yükselteceği de belli değil (10.500 lira mı 11.800 lira mı, aile yardımı dahil mi, değil mi belli değil).

üstelik maaşı düz memura göre bir parça iyi olan memurlar da stres içinde. seyyanen zammı çok yüzdeliği az yaparak uyanıklık yaparlarsa bize büyük haksızlık olur diyorlar çok haklı olarak.

ortada hiçbir temeli olmayan tahminler bazen duyum ve kulis bilgisi diye ortalıkta geziyor..

hepsi palavra, hiç ama hiç kimse bir şey bilmiyor.

böylesi bir tabloda sinir sistemi kolay bozulur ve insan öfkeli olur

depresif bir ruh haline bürünmek için tüm şartlar oluştu

bu çok sıkıntılı süreçte ailelerinize kırıcı olmamaya çalışın

onları kırmamak ve onları da üzmemek için bu sıkıntıyı eve yansıtmamaya gayret edin

bir memur eşi ya da çocuğu olmak onlar için de çok zor.

nasıl becerirsiniz bilmem ama bu zorlu zamanlar hemen bitecek gibi durmuyor

geçim sıkıntısı yetmez gibi bir de evde mutsuz ve ailelerimizle küs, kavgalı olmayalım..