Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2023 19:06
2023 haziran iller arası açıldı

Kaç puanla nereleri yazcaksınız arkadaşlar ?


Hsnbsrnr
Aday Memur
16 Haziran 2023 19:31
7800 civarı ordu il ve ilçeleri sağlık memuru röntgen.

Beginagain
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:46

İlan metninde 01/07/2023 tarihine göre hesaplanan hizmet puanı esas alınacaktır diyor, ama e-devlette 01/01/2023 itibariyle olan görünüyor, yeni hizmet puanını görebileceğimiz neresi vardır acaba ilk defa il dışı isteyeceğim acemiyim :)

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