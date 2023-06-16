DEPREM TAŞINMA YARDIMI

Arkadaşlar merhaba , bu konunun kategorisi bu başlık mı bilmiyorum ama şöyle bir sorum olacak , deprem bölgesinde olup depremden sonra geçmişe dönük fatura vs ile adres değişikliği yapıp taşınma yardımı alan var mı ? Ben hala alamadım

Arkadaşlar merhaba , bu konunun kategorisi bu başlık mı bilmiyorum ama şöyle bir sorum olacak , deprem bölgesinde olup depremden sonra geçmişe dönük fatura vs ile adres değişikliği yapıp taşınma yardımı alan var mı ? Ben hala alamadım