Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


16 Haziran 2023 19:11
DEPREM TAŞINMA YARDIMI
Arkadaşlar merhaba , bu konunun kategorisi bu başlık mı bilmiyorum ama şöyle bir sorum olacak , deprem bölgesinde olup depremden sonra geçmişe dönük fatura vs ile adres değişikliği yapıp taşınma yardımı alan var mı ? Ben hala alamadım

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