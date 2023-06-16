Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Haziran 2023 19:30
Proje Okulundan İl Dışı Tercih meselesi

Sayın hocalarım, sizce devam eden proje okulu atamalarında

mevcut proje okulunda tekrar ikinci 4 yıl için atanan biri aynı yıl için il

dışı tercihte bulunabilir mi? Sonuç olarak il içi yer değiştirme olmamış oluyor.

Ne dersiniz il dışı tercih hakkı olur mu?

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