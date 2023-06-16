Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2023 19:44
Deprem bölgesi ilişik kesme

Deprem bölgesinden özellikle de Malatya'dan ilişik kesen var mi tarih hakkında bilgisi olan var mı acaba

Daha ne kadar mağdur edileceğiz böyle

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