Yeni düzenlemeye göre öğretmen adayları 2020 yılı ve öncesinde pedagojik formasyon alan adayların hakları saklı tutularak 2021 yılı ve sonrasında ilgili lisans programlardan mezun olanlar ve öğretmen olmak isteyen adaylar MEB. Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığının "Pedagojik Formasyon: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olarak tanımlandığı programı tamamlamaları gerekmektedir. Arkadaşlar böyle bir yazı mevcut bu bilgi doğru mu

Yeni düzenlemeye göre öğretmen adayları 2020 yılı ve öncesinde pedagojik formasyon alan adayların hakları saklı tutularak 2021 yılı ve sonrasında ilgili lisans programlardan mezun olanlar ve öğretmen olmak isteyen adaylar MEB. Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığının "Pedagojik Formasyon: Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olarak tanımlandığı programı tamamlamaları gerekmektedir. Arkadaşlar böyle bir yazı mevcut bu bilgi doğru mu