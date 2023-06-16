Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Haziran 2023 20:01
Bizim bi mülakat vaadi vardı?

Noldu o vaade ya Google'a "mülakat" yazınca 2 ay önceki haberler çıkıyor da :D


Devir Kötü
Şef
16 Haziran 2023 20:40

Çalışmalarımız devam ediyor...


EMRE YALCİN
Şube Müdürü
16 Haziran 2023 21:09
Hükümetimiz çalışmalarına devam ediyor. Kolay mı öyle hemen çıkartmak. En doğrusu en iyisi aranıyor. Geç olsun güç olmasın. Yaparsa ak parti yapar diyor esenlikler diliyorum efenim
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