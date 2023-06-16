Bizim bi mülakat vaadi vardı?

Hükümetimiz çalışmalarına devam ediyor. Kolay mı öyle hemen çıkartmak. En doğrusu en iyisi aranıyor. Geç olsun güç olmasın. Yaparsa ak parti yapar diyor esenlikler diliyorum efenim

Hükümetimiz çalışmalarına devam ediyor. Kolay mı öyle hemen çıkartmak. En doğrusu en iyisi aranıyor. Geç olsun güç olmasın. Yaparsa ak parti yapar diyor esenlikler diliyorum efenim