Nas tayini sonuçlarından memnunmusunuz

Marmara 2 nolu l tipi kapalı ceza infaz kurumunda bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum 385 puan oldu bu sene 2011 den beri önce ceza infaz kurumu katibi 2017 de bilgisayar işletmeni olarak devam etmekteyim ama 3 senedir yazmış olduğum bartın kapalı ceza infaz kurumuna gidememekteyim neymiş boş kadro olmadığı için yine gidemedim ve geçen sene sözleşmeli katip Bartın'a 205 puan ile gitti ama ben kadrolu bilgisayar işletmeni olduğum için gidemedim kimseye hakkımı helal etmiyorum Rabbim den başka kimseye güvenim Yok...

Marmara 2 nolu l tipi kapalı ceza infaz kurumunda bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum 385 puan oldu bu sene 2011 den beri önce ceza infaz kurumu katibi 2017 de bilgisayar işletmeni olarak devam etmekteyim ama 3 senedir yazmış olduğum bartın kapalı ceza infaz kurumuna gidememekteyim neymiş boş kadro olmadığı için yine gidemedim ve geçen sene sözleşmeli katip Bartın'a 205 puan ile gitti ama ben kadrolu bilgisayar işletmeni olduğum için gidemedim kimseye hakkımı helal etmiyorum Rabbim den başka kimseye güvenim Yok...