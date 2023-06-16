Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2023 20:29
Nas tayini sonuçlarından memnunmusunuz
Marmara 2 nolu l tipi kapalı ceza infaz kurumunda bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum 385 puan oldu bu sene 2011 den beri önce ceza infaz kurumu katibi 2017 de bilgisayar işletmeni olarak devam etmekteyim ama 3 senedir yazmış olduğum bartın kapalı ceza infaz kurumuna gidememekteyim neymiş boş kadro olmadığı için yine gidemedim ve geçen sene sözleşmeli katip Bartın'a 205 puan ile gitti ama ben kadrolu bilgisayar işletmeni olduğum için gidemedim kimseye hakkımı helal etmiyorum Rabbim den başka kimseye güvenim Yok...

horageçti
Şef
16 Haziran 2023 21:04
Selam Karadeniz Den Karadeniz de Karabük Den

işletmen74
Aday Memur
16 Haziran 2023 21:05
Aleyküm selam kardeşim nasip değilmiş... Moraller bozuk 3 senedir artık yoruldum....
horageçti, 2 saat önce
Selam Karadeniz Den Karadeniz de Karabük Den

horageçti
Şef
16 Haziran 2023 21:23
İzmire gel beş yıl lojmanda kal deniz çok yakın yürüme mesafesi ve turistlik yer burda hayatını yaşarsın aliağa ceza infaz kurumu Yenişakranda
işletmen74, 2 saat önce
Aleyküm selam kardeşim nasip değilmiş... Moraller bozuk 3 senedir artık yoruldum....

işletmen74
Aday Memur
16 Haziran 2023 21:24
Ben bartınlıyım zaten Silivri de sahilde yaşıyorum Allah razı olsun kardeşim saygılar sunarım başarılar dilerim ben kendi memleketim dışında yazmam saygılar sunarım
horageçti, 1 saat önce
İzmire gel beş yıl lojmanda kal deniz çok yakın yürüme mesafesi ve turistlik yer burda hayatını yaşarsın aliağa ceza infaz kurumu Yenişakranda
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kredi kartı-adalet çalışanlarıZabıt katibi silah alabilir minas tayini açıklaması haftaya mı ertelenecekAdliyedeki komik maaşlarAdalet Bakanlığı tayin sorunsalıAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır En Düşük Memur Maaşı 25.300?1 yıl dolmadan eş tayini olur mu? Adalet Bakanlığı ve cte den jiletli saldırı ile ilgil kınama bekliyoruz..Deprem Tazminatı Alan ?

Sözlük

kilimanjaro 1 şu an çalan şarkı 5 kırkını geçtiği halde evlenmeyen erkek 4 okul hayatınız boyunca kaç kere zayıf not aldınız 3 sözlükte yalnız kalmak 2 bayandan temiz araba 1 kütahya 1 kalite yaşam tarzıdır 2 anlatım bozukluğu 1 dertli 2

Son Haberler

Kocaeli merkezli fındık alım usulsüzlüğü operasyonu: 4 tutuklamaIsparta'daki ev yangınında 1 kişi öldü24 yaşındaki kadın avukatı öldüren zanlı tutuklandıSağlık Bakanlığı, iller arası yer değiştirme kurası yayımladıAfyonkarahisar'da belde belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor