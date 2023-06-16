Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 20:42
Konya istihdam duyum ?
Ne zaman ayıklanır duyan eden yok mu bi şey

Kms07
Aday Memur
16 Haziran 2023 21:08
Personelle görüştüm hafta içine yetiştirip açıklamayı düşünüyoruz demişti

Serkan1600
Aday Memur
16 Haziran 2023 21:09
Teşekkür ederim umarım öyledir bekledikçe olan evler de gidiyo yerimiz belli olsa da evi tutsak ona göre
Kms07, 2 saat önce
Personelle görüştüm hafta içine yetiştirip açıklamayı düşünüyoruz demişti

Kms07
Aday Memur
16 Haziran 2023 21:29
Rica ederim. Evet maalesef kiralarda yükseliyor bekledikçe
Serkan1600, 2 saat önce
Teşekkür ederim umarım öyledir bekledikçe olan evler de gidiyo yerimiz belli olsa da evi tutsak ona göre
Toplam 3 mesaj

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