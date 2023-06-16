Konya istihdam duyum ?

Teşekkür ederim umarım öyledir bekledikçe olan evler de gidiyo yerimiz belli olsa da evi tutsak ona göre

Teşekkür ederim umarım öyledir bekledikçe olan evler de gidiyo yerimiz belli olsa da evi tutsak ona göre

Kms07, 2 saat önce Personelle görüştüm hafta içine yetiştirip açıklamayı düşünüyoruz demişti