Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


16 Haziran 2023 20:50
Akademisyen olmak istiyorum
Hemsirelik bolumu mezunu olucam ve ogretim gorevlisi yada araştırma gorevlisi olmak istiyorum asıl soruma gelince alese ve yds girdik diyelim sonra ki süreçler nasil ilerliyor anlata bilecek var mi

burdurspor
Memur
16 Haziran 2023 20:53
İstemeyle olsa keşke

1hemşirbey
Aday Memur
16 Haziran 2023 20:54
Umut fakirin ekmeği beee
burdurspor, 2 saat önce
İstemeyle olsa keşke

arastirmagorevlisiii
Şef
16 Haziran 2023 21:48

Lisans bittikten sonra, kendi alanınızda (hemşirelik) tezli yüksek lisansa başlamanız gerekiyor. Yüksek lisansta öğrenciyken araştırma görevlisi ilanlarına başvurabilirsiniz. Öğretim görevlisi olabilmek için tezli yüksek lisansı da bitirmek gerekiyor. Arş gör ilanlarına ?öğrenciyken? (yl veya doktora) öğr gör ilanlarına yl mezunu olduğunuzda başvurabilirsiniz. Alesten minimum 70 almak gerekir ki tabi ki bu en alt sınır daha fazlasını almanız gerekiyor. Eğer atanmaya çalıştığınız bolum türkçe eğitim veriyorsa yds veya yökdil puanınız en az 50 olmalı. Bunlar baraj puanlar bunları geçmeniz şart ne kadar yüksek o kadar iyi. Ayrıca lisans mezuniyet puanınız da önemli hesaplama yapılırken.


bookworms
Memur
16 Haziran 2023 22:24

Ben şunu anlamıyorum. Akademisyenlik 7/24 mesaisi olan bir meslek. Yds ve ales'ten kaç alırsanız alın hep çalışacaksınız hep üreteceksiniz. Bu şekilde yaşamaya hazırsanız başvurun. Sizin alanınızda alım çok puan almak da eskisi kadar zor değil. Çalılın başarısınız bence

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