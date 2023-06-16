ATT ve Paramedik HAKSIZLIĞI

Ben ATT olarak görev yapmaktayım ama istediğim şehir benim kontenjanıma hepsini Devlet Hastanesi açmış ama Paramedik olarak bütün istasyonlara kontenjan ayırmış nedir bunun sebebi ? Neden böyle yapıyorlar bize haksızlık değil mi

Ben ATT olarak görev yapmaktayım ama istediğim şehir benim kontenjanıma hepsini Devlet Hastanesi açmış ama Paramedik olarak bütün istasyonlara kontenjan ayırmış nedir bunun sebebi ? Neden böyle yapıyorlar bize haksızlık değil mi