Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Haziran 2023 21:41
Lojman tahsisi hk.

Herkese iyi akşamlar diliyorum değerli silah arkadaşlarım. Sizlere bir sorum olacak bilgisi olan veya tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Adıma tahsis edilen konutu teslim almazsam yani vazgeçersem 1 yıl yeniden başvuru yapamıyorum diye biliyorum. Bunun haricinde puan düşme vs gibi hangi durumlar söz konusu oluyor?

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