Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 22:00
İstihdam listesi açıklayan iller
1) Hatay 2) Zonguldak 3) Afyonkarahisar

Nasuhbey
Memur
16 Haziran 2023 22:20

Bugün mu açıklandı bunlar


Subutay0
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:21
Dün ve bugün Anlık
Nasuhbey, 31 dk. önce

Bugün mu açıklandı bunlar


Corking
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:34
Adana Devrem?
Subutay0, 30 dk. önce
Dün ve bugün Anlık

Subutay0
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:36
Şimdilik sadece bu saydığım bu üç il açıkladı. Fırsat buldukça Polnetten baktırın
Corking, 17 dk. önce
Adana Devrem?
Toplam 4 mesaj

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