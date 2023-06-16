Lojman başvuru

Arkadaşlar sistemden lojman müracaatı yapmak için girdiğimde evli olup çocuk olup olmadığı sayısı gibi sorular yoktu her sene bu şekilde mi oluyor bilen arkadaşkar yardımcı olabilir mi?

Arkadaşlar sistemden lojman müracaatı yapmak için girdiğimde evli olup çocuk olup olmadığı sayısı gibi sorular yoktu her sene bu şekilde mi oluyor bilen arkadaşkar yardımcı olabilir mi?