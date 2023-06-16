Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Haziran 2023 22:07
Lojman başvuru
Arkadaşlar sistemden lojman müracaatı yapmak için girdiğimde evli olup çocuk olup olmadığı sayısı gibi sorular yoktu her sene bu şekilde mi oluyor bilen arkadaşkar yardımcı olabilir mi?

Kny4246
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:15
Ben bulduğum ile lojman başvurusu yapmıştım, fakat sonuçlanmadı, atamam çıkan il için başvuru yapcam fakat sistem de 2023 yılı için başvurunuz olduğundan başvuru yapamazsınız şeklinde uyarı verdi, lojman büro ya bakan ya da bilgisi olan varsa cevap verebilir mi

fthuyr
16 Haziran 2023 22:42
Lojman başvurusu açıldı mi şefim ben bugün sisteme girdim ancak duyurularda görünmüyor başvuru bölümüne geçtim sistem hata verdi siz böle bi sorunla karşılaşmasınız değil mi
Kny4246, 36 dk. önce
Ben bulduğum ile lojman başvurusu yapmıştım, fakat sonuçlanmadı, atamam çıkan il için başvuru yapcam fakat sistem de 2023 yılı için başvurunuz olduğundan başvuru yapamazsınız şeklinde uyarı verdi, lojman büro ya bakan ya da bilgisi olan varsa cevap verebilir mi

Kny4246
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:44
Bende bahsettiğim gibi dedi, bulunduğum ile yazı göndermiş zaten, 15 Haziran 17 temmuz arası lojman başvurusu şeklinde
fthuyr, 9 dk. önce
Lojman başvurusu açıldı mi şefim ben bugün sisteme girdim ancak duyurularda görünmüyor başvuru bölümüne geçtim sistem hata verdi siz böle bi sorunla karşılaşmasınız değil mi
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