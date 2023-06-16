Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Haziran 2023 22:14
Proje okul il dışı tercih hakkında

69 tane il seçimi var ama okul seçimi butonu çalışan 6-7 il var bende..Neden böyle acaba fikriniz var mı?? Diğer iller il dışı tercihe açılmadı mi il ismi var ama okul ismi yok


selmade
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:17

Memurlar.net bununla ilgili haber yapar mısınız neden böyle sistem mi arızalı?? Başvuru bugün başladı ve pazartesi son gün..süre aşırı kısa


ysndymn
Şef
16 Haziran 2023 22:31

Merhaba hocam ben İstanbul tercih etmek istedim ama bende de açılmadı,ilçe memi sistem arızalı dedi


ysndymn
Şef
16 Haziran 2023 22:33

Memurlar ne t lütfen bir haber yaparmısınız sürecin hızlı olması için,mağdur olacağız aksi halde


selmade
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:40

Aynen bende istedim de il adı var okul adı açmıyor

ysndymn, 20 dk. önce

Merhaba hocam ben İstanbul tercih etmek istedim ama bende de açılmadı,ilçe memi sistem arızalı dedi


selmade
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:42

İstanbul ilçe MEM mi?

ysndymn, 20 dk. önce

Merhaba hocam ben İstanbul tercih etmek istedim ama bende de açılmadı,ilçe memi sistem arızalı dedi


selmade
Aday Memur
16 Haziran 2023 22:44

Süre çok az.. sistemdeki arıza düzelene kadar süre bitecek ..memurlar.net sesimizi duyurun lütfen


ysndymn
Şef
16 Haziran 2023 22:46

Evet ilçe mem hocam,ili aradım kimseye ulaşamadım


ysndymn
Şef
16 Haziran 2023 22:48

Süre malesef kısıtlı

selmade, 7 dk. önce

Süre çok az.. sistemdeki arıza düzelene kadar süre bitecek ..memurlar.net sesimizi duyurun lütfen

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