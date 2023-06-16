Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2023 22:31
Dilekçe tekrarı

Merhaba eş durumu için dilekçe verdik ben eşimin oldugu şehre gitmek istedim bakanlıklar arası kordinasyon kurulmuş eşimin kadrosundan ötürü tayin isteyebilir diye sağlık bakanlığına dönmüş diğer bakanlık henüz bana red yazısı gelmedi gelecek büyük ihtimal ama biz yeni dilekçe vermek istiyoruz acil sekilde sonuc gelmeden tekrar verebilirmiyim

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