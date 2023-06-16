KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Haziran 2023 22:37
2022 kpss

Merhaba arkadaşlar 2022 kpss ile atanıp istifa ettim mart 2023 gibi cezam bitecek o vakitten sonra 2024 kpss gelmeden atama olur mu tekrar hazırlanmam gerekir mi

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