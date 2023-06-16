Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Haziran 2023 22:52
Eş durumu iptali ve iller arası atama ACİL

Herkese iyi akşamlar. Eşim özel sektörde çalışırken ataması gerçekleşti. Adana iline atandığı için deprem korkusuyla başlamayacaktı ancak sonradan karar değiştirdik ve başlayışını yaptı. Özel sektörden ayrılmadan önce ben eş durumu tayini istedim olumlu sonuçlandı ancak eşim Adana'ya gittiğinden dolayı ayrılış yapmadım. Bu durumda mazeretimiz geçersiz kaldığından dolayı 1 yıl ceza yer miyim ? İller arası tayine başvurabillir miyim? Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.

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