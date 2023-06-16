Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Haziran 2023 23:35
Değerli hocalarım proje imamhatip ortaoortaokulları ile ilgili görüşlerinizi alabilirmiyim

Proje imamhatip ortaokulları nasıldır eğitimi ne seviyededir LGS için iyi bir tercihmidir kıymetli görüşlerinizi bekliyorum saygılar


kmkm_tr
Şube Müdürü
17 Haziran 2023 04:01
Sinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,ben bir proje imamhatip ortaokulunda çalışıyorum ve oha başarısında bulunduğumuz ilde ilk sıradaydık geçen sene,bu sene rekor tazeleriz muhtemelen.Bulunduğum ilde aynı şekilde olan imamhatiplerde ise durum içler acısı.Dolayısı ile siz okula gidip araştırın,geçen sene ne yapmışlar bu sene ne yapacaklar.Özelikle sınavla akıp almadığını ve taban puanını öğrenin ,lgs başarısını sorun vs.Burdaki bir iki yorumla Katar vermeyin asla
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