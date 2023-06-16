Değerli hocalarım proje imamhatip ortaoortaokulları ile ilgili görüşlerinizi alabilirmiyim

Sinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,ben bir proje imamhatip ortaokulunda çalışıyorum ve oha başarısında bulunduğumuz ilde ilk sıradaydık geçen sene,bu sene rekor tazeleriz muhtemelen.Bulunduğum ilde aynı şekilde olan imamhatiplerde ise durum içler acısı.Dolayısı ile siz okula gidip araştırın,geçen sene ne yapmışlar bu sene ne yapacaklar.Özelikle sınavla akıp almadığını ve taban puanını öğrenin ,lgs başarısını sorun vs.Burdaki bir iki yorumla Katar vermeyin asla

Sinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,ben bir proje imamhatip ortaokulunda çalışıyorum ve oha başarısında bulunduğumuz ilde ilk sıradaydık geçen sene,bu sene rekor tazeleriz muhtemelen.Bulunduğum ilde aynı şekilde olan imamhatiplerde ise durum içler acısı.Dolayısı ile siz okula gidip araştırın,geçen sene ne yapmışlar bu sene ne yapacaklar.Özelikle sınavla akıp almadığını ve taban puanını öğrenin ,lgs başarısını sorun vs.Burdaki bir iki yorumla Katar vermeyin asla