Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2023 23:44
Asra Yemin Hareketi

Asra Yemin Hareketi maneviyatı çağımıza uygun bir inançla meydana getiren siyasi bir oluşumdur.

Özünde 11 ( onbir ) esas ile temsil edilen anlayış hakimdir.

İlkelerimiz: 1- Sözlü Yemin/ Sadakat 2- Saygı duymak 3- İhtiyaç sahipleri 4- Ketum olmak / Gizlilik 5- Küresel / Uluslararası anlayış / Hoşgörü 6- Var olabilmek 7- Ulak / Basın Yayın 8- Esas metni/ Protokol 9- Lider 10- Ne Yapmalıyız? 11- Geleceğimiz.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

anlatım bozukluğu 1 vakıf ve derneklerin kurbanlık kapma yarışı 3 En başarılı açık parfümler ve kodları 3 deprem habercisi 1 çok amaçlı 1 kilimanjaro 1 kadınlar ne ister adlı soru 4 sözlükte yalnız kalmak 2 dünyanın en şanslı kedisi müezza 2 kalite yaşam tarzıdır 1

Son Haberler

Pert araç bile yok satıyorKurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttıCHP'de değişim yeterli değilCem Uzan 'Benden bu kadar' deyip açıkladı: Aktif siyaseti bırakıyorumBiden konuşmasını 'Tanrı Kraliçe'yi korusun' diyerek tamamladı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor