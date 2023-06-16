Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Haziran 2023 23:52
Memurlar net reklamlari bıktırdı

Her yorumda reklam gormekten yanlışlıkla reklama tiklamaktan irite olduk, giresim bile gelmiyor artık! böyle böyle üyelerinizi kaçırırsinız benden demesi

Çok Yazılan Konular

İntibak hizmet birleştirmesi ( kamu - özel sektor) Tayin vermiyorlar Başka birime geçmek?İş bilmeme ve sürekli oturma sorunuTeknik Hizmetler SınıfıSözleşmeli Hemsirelikten Sözleşmeli Astsubaylığa ?4b ücretsiz izin

Sözlük

ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 Gaflet uykusundan uyanmanın yolları 1 okul hayatınız boyunca kaç kere zayıf not aldınız 3 En başarılı açık parfümler ve kodları 3 kırkını geçtiği halde evlenmeyen erkek 4 deprem habercisi 1 dünyanın en şanslı kedisi müezza 2 kurallara uymayan başlığın silinmesinden rahatsız olmayan yazar 1 kadınlar ne ister adlı soru 4 orucu ilk önce hangi şehrimiz açar 3

Son Haberler

Pert araç bile yok satıyorKurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttıCHP'de değişim yeterli değilCem Uzan 'Benden bu kadar' deyip açıkladı: Aktif siyaseti bırakıyorumBiden konuşmasını 'Tanrı Kraliçe'yi korusun' diyerek tamamladı

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor