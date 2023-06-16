Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Haziran 2023 23:55
Emeklilik dilekçesi veren memurun tayin hakkı

Emeklilik dilekçesi veren öğretmen temmuz sonundaki ayrılma dönemine kadar il içi tayin isteyebilir mi

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