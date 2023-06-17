Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 04:37
Projeye İdareci Olabilir mi?
Arkadaşlar bir sorum var. Şuan bir proje veya normal okulda idareci olan birisi 4 senesi dolmadan aynı ünvandaki proje okulu idareciliğini tercih edebilir mi? (Mesela müdür yardımcılığında aktif çalışan biri başka bir proje okulunu idareci olarak yazabilir mi?) 2- 4 senesi dolan idareciler bu okulları tercih edebilecek mi aynı ünvanla ? Çünkü onlar aynı tarihlerde normal okulları da tercih edecek ????

majesteleri7
Şef
17 Haziran 2023 09:08

İsterse ikisini birden yürütebilir mi deseydin bi de


ebuducane
Şube Müdürü
17 Haziran 2023 09:10
Hocam soru net biliyorsan cevapla. Sulandırma.
majesteleri7, 20 dk. önce

İsterse ikisini birden yürütebilir mi deseydin bi de

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