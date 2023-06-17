Projeye İdareci Olabilir mi?

Arkadaşlar bir sorum var. Şuan bir proje veya normal okulda idareci olan birisi 4 senesi dolmadan aynı ünvandaki proje okulu idareciliğini tercih edebilir mi? (Mesela müdür yardımcılığında aktif çalışan biri başka bir proje okulunu idareci olarak yazabilir mi?) 2- 4 senesi dolan idareciler bu okulları tercih edebilecek mi aynı ünvanla ? Çünkü onlar aynı tarihlerde normal okulları da tercih edecek ????

Arkadaşlar bir sorum var. Şuan bir proje veya normal okulda idareci olan birisi 4 senesi dolmadan aynı ünvandaki proje okulu idareciliğini tercih edebilir mi? (Mesela müdür yardımcılığında aktif çalışan biri başka bir proje okulunu idareci olarak yazabilir mi?) 2- 4 senesi dolan idareciler bu okulları tercih edebilecek mi aynı ünvanla ? Çünkü onlar aynı tarihlerde normal okulları da tercih edecek ????