Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2023 04:47
Aday memurluk sağlık bakanlığı

Mesela ben adalet bakanlığında kadrolu olarak 6 ay çalıştıktan sonra sağlık bakanlığına sözleşmeli olarak atandım. O zaman aday memurluğum baştan mı başlayacak yoksa 6 ay mı devam edecek? İzin açısından merak ediyorum

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