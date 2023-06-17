Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Haziran 2023 05:43
Jandarma Personeli Green Card Kazanırsa Ne Yapmalı ?

Ekim ayında Green Card başvurusunda bulunmak istiyorum. Birikimim var o konuda sıkıntım yok.

Bir ihtimal diyelim eğer çekilişi kazanırsam mesleği bırakmayı düşünüyorum. Birçok silah arkadaşım da bu görüşümü destekledi. Siz olsanız ne yapardınız ? Amerika'da yeni bir hayata mı başlardınız ? Yoksa jandarma teşkilatında çalışmaya devam mı ederdiniz ? Görüşleriniz çok önemli.


Denizyigit7621
Aday Memur
17 Haziran 2023 07:20
Kaç kurtul
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