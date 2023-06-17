Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 08:10
Proje okulu imam hatip liselerine felsefe alani mudur olabiliyormu?

Proje okulu icin.


merve00000
Şube Müdürü
17 Haziran 2023 08:42

oluyor benim okuldan biliyorum

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