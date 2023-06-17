Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 08:10
İstanbuldan gitmeli mi kalmalı mı?

Tayin dönemi geldi.Dönem boyunca Îstanbuldan gitmeyi düşündüm.Kiralar hem çok pahalı hem de gıdalar.Ek ders olmadan tek maaşla geçinmek imkansız.Evet çok güzel şehir.Her türlü imkan var .Hayat hızlı akıyor ama maddiyat sorunu hepsinin önüne geçiyor.Eskiden de Îstanbul'da kiralar hep pahalıydı ama şimdi çok daha kötü.Beklenen büyük bir deprem var.Yani bilmiyorum yine de her şeye rağmen gidersem pişman olur muyum diye korkuyorum.


melcea
Daire Başkanı
17 Haziran 2023 08:29

Pisman olursaniz donmesi gayet kolay Istanbul'a. Ustelik 3 yil bile beklemezsiniz eger 20 il icinde bir yere gitmezseniz. Istanbul disinda da her seye ulasabileceginiz yerler var. Istanbul'da bir sure yasamis herkesin bir sure de baska yerde yasamasi gerekli bence.


merve00000
Şube Müdürü
17 Haziran 2023 08:37

ben tercih dönemimde hakkari yazmıştım ama istanbul yazmamıştım istanbulda geçinemem diye oradan tayin alıp giden tanıdıklarımda gayet memnun hatta biri doktor geninmek mümkün değil dedi kreş fiyatları falanda uçukmuş orda çocuklu biri. bence aklı olan istanbulda durmaz


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
17 Haziran 2023 09:08
Istanbuldan kaçacağım diye de küçük anadolu şehirlerini yazmayın.Kademeli ilerleyin.Bursa kocaeli gibi orta halli yerleri yazın.Yoksa depresyona girersiniz.. ha anadoluda kiralar çok mu ucuz değil tabi..istanbulda 12 binse burda 8 bin..Ama şu bir gerçek bu pahalılıkta istanbulda yaşanmaz.Kendi evin varsa iyi.yoksa maaş sadece nefes alıp vermene yarar
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