İstanbuldan gitmeli mi kalmalı mı?

Istanbuldan kaçacağım diye de küçük anadolu şehirlerini yazmayın.Kademeli ilerleyin.Bursa kocaeli gibi orta halli yerleri yazın.Yoksa depresyona girersiniz.. ha anadoluda kiralar çok mu ucuz değil tabi..istanbulda 12 binse burda 8 bin..Ama şu bir gerçek bu pahalılıkta istanbulda yaşanmaz.Kendi evin varsa iyi.yoksa maaş sadece nefes alıp vermene yarar

Istanbuldan kaçacağım diye de küçük anadolu şehirlerini yazmayın.Kademeli ilerleyin.Bursa kocaeli gibi orta halli yerleri yazın.Yoksa depresyona girersiniz.. ha anadoluda kiralar çok mu ucuz değil tabi..istanbulda 12 binse burda 8 bin..Ama şu bir gerçek bu pahalılıkta istanbulda yaşanmaz.Kendi evin varsa iyi.yoksa maaş sadece nefes alıp vermene yarar