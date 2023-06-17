Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Haziran 2023 08:12
Bakanlık merkezde uzman yardımcılığı mı ? Yoksa kitte mühendis mi ?
Merhaba arkadaşlar uzman yardımcısı mı iyidir yoksa kitte bilgisayar mühendisliği mi ? Uzman yardımcılığı maaşı fena değil ama uzman olunca 4 bin artıyormuş, ama kitte mühendis maaşını geçer mi uzman maaşı ? Kitten emekli olanların maaşı da düşmüyor bildiğim kadarıyla? Başka ne artıları eksileri var bilenler yazabilirmi

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