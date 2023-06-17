Bakanlık merkezde uzman yardımcılığı mı ? Yoksa kitte mühendis mi ?

Merhaba arkadaşlar uzman yardımcısı mı iyidir yoksa kitte bilgisayar mühendisliği mi ? Uzman yardımcılığı maaşı fena değil ama uzman olunca 4 bin artıyormuş, ama kitte mühendis maaşını geçer mi uzman maaşı ? Kitten emekli olanların maaşı da düşmüyor bildiğim kadarıyla? Başka ne artıları eksileri var bilenler yazabilirmi

Merhaba arkadaşlar uzman yardımcısı mı iyidir yoksa kitte bilgisayar mühendisliği mi ? Uzman yardımcılığı maaşı fena değil ama uzman olunca 4 bin artıyormuş, ama kitte mühendis maaşını geçer mi uzman maaşı ? Kitten emekli olanların maaşı da düşmüyor bildiğim kadarıyla? Başka ne artıları eksileri var bilenler yazabilirmi