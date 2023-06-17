KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


17 Haziran 2023 08:22
Teiaş temmuz merkezi ataması

Arkadaşlar teiaş temmuzda alıma çıkacak mı bilgisi olan var mı, son atamada özelleştirme diye almamıştı ama şuan kapsam uzatıldı, bilen varsa lütfen cevap

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