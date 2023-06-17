Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Haziran 2023 08:46
Değerlendirilmektedir yazısı

Arkadaşlar vermiş olduğum dilekçe on iki gün sonra pbsme düştü talebiniz değerlendirilmektedir şeklinde bu ne demek tam olarak ortalama ne kadar beklerim geçici görevlendirmemi sonlandırmak istemiştim de gönüllü olarak gelmiştim

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