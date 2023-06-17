Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2023 08:58
Eş tayini işçi
Toplu kadroyla kadroya geçtim eşim üni hastanesinde sürekli işçi ünvanında olup kadrolu ama bakanlıktan bir hanımefendi sigortası 4a üzerinden yattığı için tayinimin olmayacağını söyledi ama sonuçta kamuda kadrolu şekilde çalılıyor bi bilginiz varmı

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