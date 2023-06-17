Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


17 Haziran 2023 09:31
50d'li araştırma görevlisi, lisansüstü tahsil gördüğü okulda görevlendirilebilir mi?

Atandığı kurumda kendi alanında master ve doktora programları varken.


Akademikye
Aday Memur
17 Haziran 2023 13:57

Eskiden evet ama şuan üniversitenin insiyatifine bağlı. Onlar göndermek istemezse gidemezsiniz.

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